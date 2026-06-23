Новую винтовку ВС России сравнили с АК по надежности

Чукавин: СВЧ не уступает автомату Калашникова по надежности

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которую используют Вооруженные силы (ВС) России, не уступает автомату Калашникова (АК) по надежности. Новое оружие и проверенные образцы сравнил создатель СВЧ, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» Андрей Чукавин в беседе с «Известиями».

«По надежности СВЧ не уступает СВД и автомату Калашникова. На государственных испытаниях винтовка подвергалась абсолютно тем же тестам, в том числе, например, падениям с высоты 1,5 метра на бетонный пол», — сказал он.

Конструктор подчеркнул, что не каждая винтовка способна выдержать подобные испытания.

СВЧ приняли на вооружение в 2023 году. Оружие под патрон 7,62х54 миллиметра предназначено для поражения живой силы и транспорта противника на дальности до тысячи метров.

В мае СВЧ и российские автоматы 9А-91 заметили в арсенале Народных вооруженных сил Лаоса.