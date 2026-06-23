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13:17, 23 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный высказался о сроках полного перехода Константиновки под контроль России

Военный Дандыкин предрек скорое взятие Константиновки ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уже в ближайшей перспективе полностью возьмут под контроль Константиновку Донецкой народной республики (ДНР), считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О сроках он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттягивает силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, где активно наступают российские войска.

«Только командование, наверное, знает [когда армия России полностью возьмет под контроль Константиновку], но, мне кажется, что это произойдет в ближайшей перспективе. Они (украинцы, — прим. «Ленты.ру») сейчас находятся в ситуации: если не уйдут, значит, погибнут. Это касательно Красного Лимана тоже. Поэтому, вполне вероятно, что уговорили [президента Украины Владимира] Зеленского отойти. Такие случаи уже были. Так что я думаю, что скоро», — поделился эксперт.

До этого сообщалось, что российские войска взяли около 95 процентов территории Константиновки. Об успешном наступлении на направлении рассказывал военблогер Борис Рожин. Он также писал, что за сутки армия России провела зачистку еще 103 зданий в городе.

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