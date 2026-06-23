Толпа сожгла женщину из-за слухов о похищении детей

В Нигерии женщину сожгли заживо из-за ложных слухов

В Нигерии женщину сожгли на улице из-за слухов. Об этом сообщает Daily Trust.

Женщина, мать двоих детей, направлялась на исламскую лекцию в района Марабан-Джос в штате Кадуна, когда подростки стали ложно обвинять ее в похищении детей. Вокруг собралась толпа, женщину избили, но полицейским удалось забрать пострадавшую в участок.

Однако через несколько часов сотни молодых людей окружили здание, прорвались внутрь, вытащили женщину и сожгли ее заживо. Полиция применила предупредительные выстрелы, в ходе беспорядков один человек был ранен.

В полиции назвали произошедшее «варварским преступлением и прямым посягательством на верховенство закона». Несколько подозреваемых уже арестованы, поиск остальных продолжается.

Власти призвали жителей не поддаваться панике из-за слухов о похищениях и доверять расследованию. Подобные самосуды на почве слухов в Нигерии происходят регулярно.

Ранее в Нигерии толпа избила мужчину, которого молодой человек обвинил в колдовстве. 52-летний начальник службы безопасности возвращался домой после ночной смены, когда к нему подошли двое молодых людей. Один из них обвинил мужчину в том, что он украл его пенис.