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13:18, 23 июня 2026РоссияЭксклюзив

В ДНР назвали показательным одно решение Зеленского в отношениях с ключевым партнером

Сенатор Волошин: Игнорирование Зеленским главы Польши выглядит показательно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский

Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Решение президента Владимира Зеленского не приглашать президента Польши Кароля Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске выглядит не просто странно — оно выглядит показательно, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Гданьске с 25 по 26 июня. Примечательно, что президента Польши не пригласили на мероприятие.

Сенатор отметил, что Киев демонстративно игнорирует президента страны-хозяйки мероприятия, и это можно расценить как сознательную политическую демонстрацию. По его словам, это откровенный выстрел себе в ногу, поскольку Украина жертвует отношениями с ключевым партнером, от которого напрямую зависит в логистике, поставках вооружений и даже в вопросах перемещения собственных граждан.

«На протяжении последних лет, особенно в 2022 году, нам настойчиво транслировали образ якобы монолитного единства сторонников Украины. В реальности же этот фасад стремительно разрушается, а под ним — клубок взаимных обид, исторических противоречий и нарастающего раздражения. И чем сложнее становится положение Киева, тем отчетливее проявляются эти разломы», — прокомментировал Волошин.

Политик отметил, что напряжение у Украины нарастает именно в отношениях с Польшей. Он объяснил, что попытки героизации коллаборационистов могут находить снисходительное непонимание в Брюсселе или Лондоне, где восточноевропейская история зачастую сводится к набору плохо различимых дат и непроизносимых фамилий, однако в Польше хорошо знают, кто и под какими знаменами убивал польское население на Волыни.

Чем агрессивнее Киев пытается навязать соседям собственную мифологию, тем жестче будет ответ со стороны тех обществ, для которых это не абстрактная история, а часть национальной боли

Александр Волошинсенатор

«Проект "коалиции желающих" уже входит в фазу внутреннего противоречия. С одной стороны — сиюминутные геополитические расчеты, с другой — долгосрочные национальные интересы, укорененные как в запросах собственных граждан, так и в историческом опыте. И именно последние в итоге возьмут верх, что неизбежно приведет к эрозии и последующему демонтажу текущей модели поддержки киевского режима», — заключил сенатор.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского наивысшей награды Польши — ордена Белого Орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена).

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