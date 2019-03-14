Спорт
 
Последние новости
Порошенко задумал испытать новые ракеты рядом с Россией
Британские депутаты отказались от жесткого Brexit
Кадыров рассказал о ненависти США к его лошадям
На московских рынках нашли майнинг-фермы
НАСА показало духовника «Роскосмоса»
Сэмюэл Л. Джексон поведал о расистской брани на съемках у Квентина Тарантино
Кобзона обвинили в домогательствах
Неудачная операция превратила грудь женщины в «носки с мячами»
Новости партнеров

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Перейти в «Мою Ленту»

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1:3. Счет на 27-й минуте открыл форвард англичан Садио Мане. Хозяева отыгрались благодаря автоголу защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа на 39-й. Победный гол на 69-й минуте забил защитник гостей Вирджил ван Дейк. Точку в матче поставил Мане на 83-й минуте.

Первая встреча этих команд завершилась со счетом 0:0.

В параллельном матче «Барселона» обыграла «Лион» — 5:1. У каталонцев отличились форвард Лионель Месси (17-я и 78-я минута), полузащитник Филипе Коутинью (31-я), защитник Жерар Пике (81-я) и нападающий Усман Дембеле (86-я). Французы ответили голом полузащитника Луки Тусара на 58-й. Первый матч завершился со счетом 0:0.

Таким образом, «Барселона» и «Ливерпуль» стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов. Компанию им составят «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Тоттенхэм» и «Аякс».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Пенальти на последних секундах лишил ПСЖ четвертьфинала Лиги чемпионов
Футболист «Барселоны» приобщился к победе «Аякса» над «Реалом»
Другие материалы рубрики
Спорт00:0512 марта

Норвежская ракета

В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
21:3013 марта

Фанат «Баварии» вставил в глаз эмблему клуба

20:1713 марта

В Сочи пройдет Quiksilver New Star Camp

17:4613 марта

Нурмагомедов обозначил сроки следующего боя

Спорт00:0525 февраля
Роберто Рохас

«Притворялся инвалидом, чтобы усилить сборную»

Эти спортсмены резали себя и обгоняли бегунов на метро. Обман делал их чемпионами
19:4813 марта

Фанат рассказал о нападении Макгрегора

14:42 3 марта

Боец UFC получил травму во время празднования победы после поединка

15:2613 марта

Нурмагомедов вошел в число самых популярных атлетов мира

Спорт00:0110 марта
Хабиб Нурмагомедов и Али Абдель-Азиз

Преступления Аладдина

У менеджера Нурмагомедова скверный характер. А в его прошлом нашли ложь, ФБР и террористов
16:4013 марта

Российский клуб оказался самым неточным в Европе

12:4213 марта

Английский футболист повторил трюк Аршавина и забил

14:0113 марта

Стала известна зарплата Зидана в «Реале»

Россия
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Танцевала даже перед якудза»
 
Кадыров рассказал о ненависти США к его лошадям
Коммунисты из Новосибирска добились установки бюста Сталина
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Российский депутат-«патриот» избил учительницу по наводке племянницы
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
В США заметили исход специалистов из Пентагона
Россия объяснила авиаудар по Идлибу
В США похвалили Россию и рассказали о превосходстве над ней
Бывший соратник Трампа получил новый тюремный срок
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
В Киеве предупредили о несущем хаос и агрессию Саакашвили
Порошенко задумал испытать новые ракеты рядом с Россией
Россия исключила вариант нападения на Белоруссию
Украина обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Глава Роскачества предложил меры по регулированию госзакупок продовольствия
Корпорация МСП провела встречу с представителями малых предприятий Индии
«Россети» обеспечили Универсиаде надежную работу
Названы самые богатые российские холостяки
«Евродон» прокомментировал сделку по продаже компании
США начнут бороться с Россией по-новому
Все материалы
Силовые структуры
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ пришла с обысками к кинологам МВД
Появились подробности смертельной перестрелки в Волгоградской области
Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день
Главный обнальщик России Сережа Два Процента досрочно вышел из тюрьмы
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
В России запатентовали «летающий Калашников»
«Роскосмос» уличили в обмане
Названы условия путешествия в прошлое
Украинские инженеры устранили неполадки «Союз-ФГ» на Байконуре
Все материалы
Спорт
Норвежская ракета
В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
Фанат «Баварии» вставил в глаз эмблему клуба
Нурмагомедов обозначил сроки следующего боя
Фанат рассказал о нападении Макгрегора
Нурмагомедов вошел в число самых популярных атлетов мира
Российский клуб оказался самым неточным в Европе
Английский футболист повторил трюк Аршавина и забил
Все материалы
Культура
Неизвестная Германия
Этот фотограф показал миру правду о жизни немцев
Только о любви
От техно-принца до ранней Гречки и эротических баллад — главные альбомы недели
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Кобзона обвинили в домогательствах
Сэмюэл Л. Джексон поведал о расистской брани на съемках у Квентина Тарантино
Кинотеатры призвали ограничить поддержку российских фильмов
Актриса из «Игры престолов» порассуждала о «метафорическом расстегивании лифчика»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Воры аккаунтов популярной соцсети атаковали пользователей iOS
Странная манера задувать свечи на торте выдала в политике «инопланетянина»
«Заказ» Галкиным убийства Киркорова насмешил пользователей сети
Гусман оправдался за несмешной КВН
Все материалы
Ценности
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Украинка сняла «единственную красавицу семьи Кардашьян» в купальнике
Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед и вышла в свет
Чернокожая модель публично отругала парикмахеров за отказ ее причесать
Меган Маркл смирилась с дешевыми колготками
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Российский турист разбился в альпийском ущелье
Россияне раскрыли свои способы экономии
Турист разозлился на загулявшую по барам жену и утопил сына
Удар молнии в самолет сняли на видео из салона
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Собака преодолела полстраны и оказалась ненужной хозяйке
Дрессированная собака отучила ребенка отвлекаться на телефон
Весивший полтора центнера британец похудел вдвое ради любви
Пенсионер полез в драку в ответ на просьбу показать проездной в автобусе
Все материалы
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов
Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы
С одного взгляда
Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления
Самые угоняемые кроссоверы
15 самых любимых вседорожников российских угонщиков
Audi покажет в Шанхае дизайн будущих электрокаров
Роторный двигатель стал частью новой гибридной установки Mazda
В 2019 году концерн Volkswagen представит 90 новинок
Все материалы
Дом
Не лишние, а запасные
Зачем Илон Маск и российские олигархи берут ипотеку
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Названа главная угроза жилью россиян
Названы города России с самой выгодной ипотекой
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы
Все материалы