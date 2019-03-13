Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» обыграл мадридский «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Трансляция велась на сайте телеканала «Матч ТВ».

Встреча прошла вечером 12 марта в Турине и завершилась со счетом 3:0. Хет-трик оформил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он отличился на 27-й, 49-й и 86-й минутах. Последний гол португалец забил с пенальти. В первой встрече «Атлетико» победил со счетом 2:0.

В параллельном матче английский «Манчестер Сити» разгромил немецкий «Шальке» со счетом 7:0. В первом матче британцы также были сильнее — 3:2.

Таким образом, «Ювентус» и «Манчестер Сити» присоединились к «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Тоттенхэму» и «Аяксу». Все участники четвертьфиналов турнира станут известны 13 марта.

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