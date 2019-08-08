Объявлены претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил претендентов на награды лучшим футболистам по итогам розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Пятеро из 12 футболистов представляют действующего победителя турнира — «Ливерпуль». На звание лучшего вратаря претендует голкипер мерсисайдцев Алиссон Беккер, защитники Трент Александер-Арнолд и Вирджил ван Дейк, хавбек Джордан Хендерсон и форвард Садио Мане.

Кроме представителей «Ливерпуля» на награды номинированы вратари Уго Льорис («Тоттенхэм») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), защитник Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), полузащитники Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона») и Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), а также форварды Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Имена победителей (по одному представителю каждого амплуа) объявят 29 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 в Монако.

Новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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