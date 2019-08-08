В Англии нашли самых сексуально активных болельщиков

Британская компания LELO, специализирующаяся на секс-игрушках, провела опрос о половой жизни болельщиков клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Результаты исследования приводит Mirror.

Специалисты опросили более четырех тысяч фанатов и попросили их оценить качество занятий сексом и степень удовлетворенности партнеров. На первом месте оказались болельщики «Тоттенхэма». 71 процент опрошенных заявили, что их партнер достигает оргазма при каждом совместном половом акте. Наименее сексуально активными стали болельщики «Вест Хэма»: 19 процентов из них заявили, что никогда не занимались сексом.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» играют в 13-м туре, их встреча должна пройти 23 ноября.

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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