Возможный переход Чалова в АПЛ обесценили

Бывший президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус в своем Twitter высказался о возможном переходе форварда столичного ЦСКА Федора Чалова в английский «Кристал Пэлас».

«Прогрессировать там крайне сложно. Печально, если это случится. Ну и не забываем, что "Кристал Пэлас" — это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный ноунейм. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за "прогрессом"», — написал Геркус.

Ранее в четверг, 8 августа, стало известно, что ЦСКА готов отпустить Чалова в «Кристал Пэлас» за 30 миллионов евро. За неделю до этого английский клуб предлагал за 21-летнего форварда 15 миллионов.

Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на его счету два матча в составе сборной России. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету было 15 голов в 30 матчах чемпионата.

Геркус стал президентом «Локомотива» летом 2016 года, в 2018-м его должность была переименована в «генеральный директор». В конце того же года он покинул клуб.

«Кристал Пэлас» в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) занял 12-е место. Лучшее достижение лондонского клуба в этом турнире — третье место в 1991 году. Команда также дважды выходила в финал Кубка Англии (1990, 2016).

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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