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Черчесов собрался оставить Чалова без места в сборной России

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Фёдор Чалов и Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» оценил перспективы нападающего ЦСКА Федора Чалова в национальной команде.

Тренер заявил, что на сегодняшний день место Чалова занято форвардом Артемом Дзюбой. «Он капитан и лидер национальной команды. От этого тоже надо отталкиваться», — отметил он, добавив, что Чалов еще может выступать в молодежной сборной России.

По словам Черчесова, он решает, отдать ли нападающего ЦСКА в молодежную сборную или использовать в матчах за основную команду. «Мы только приветствуем, что он играет и прогрессирует, но всему свое время. Мы работаем, и глаза никогда не закрываем», — подытожил он.

Чалов — воспитанник ЦСКА. По итогам сезона-2018/2019 футболист стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету 15 голов в 30 матчах чемпионата.

В марте 2019-го форвард дебютировал в составе сборной России: он вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии. Всего в активе футболиста два матча за национальную команду.

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