Нападающего сборной России посчитали слишком молодым для АПЛ

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал отказ ЦСКА продавать форварда сборной России Федора Чалова в английский «Кристал Пэлас». Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Я встречался с руководством ЦСКА. Мне понятно их решение. Наверное, Федору пока рано переезжать. Он еще молод», — отметил Варга.

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2 августа стало известно, что ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» по 21-летнему Чалову. Англичане хотели приобрести футболиста за 15 миллионов евро. Также, как утверждают СМИ, россиянином интересуются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Чалов — воспитанник ЦСКА. Всего в составе клуба форвард провел 65 матчей и забил 27 голов. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету 15 голов в 30 матчах чемпионата.

В марте 2019-го форвард дебютировал в составе сборной России: он вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии. Всего в активе футболиста два матча за национальную команду.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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