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«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

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Федор Чалов

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова. Об этом сообщает The Mirror.

21-летний форвард уже привлек внимание ведущих клубов Европы. Мерсисайдцы, в частности, поборются за нападающего с другими английскими клубами. Кандидатуру россиянина рассматривают «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Об интересе канониров стало известно в июне. Также за Чаловым следят «Монако» и «Севилья».

По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету форварда 15 голов в 30 матчах чемпионата. Он также был признан лучшим игроком лиги.

Чалов является воспитанником столичного ЦСКА. Всего в составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также его на счету два матча в составе сборной России.

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей Английской премьер-лиги на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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