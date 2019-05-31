Назван лучший футболист сезона в РПЛ

Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турнира.

Звание лучшего футболиста лиги 21-летний Чалов завоевал, набрав 41 процент голосов. За форварда ЦСКА проголосовали 44 710 болельщиков. В минувшем сезоне нападающий отметился 15 голами и отдал 7 результативных передач. Чалов возглавил список бомбардиров, опередив ближайшего преследователя Сердара Азмуна из «Зенита» на два мяча.

ЦСКА занял четвертое место. Команда Виктора Гончаренко гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги Европы.

Чалов находится в системе армейского клуба с 2006 года. В первой команде футболист дебютировал в 2016-м. В 2017 году Чалов был признан лучшим молодым игроком России. Всего в составе ЦСКА он провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на счету нападающего два матча в составе сборной России.

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