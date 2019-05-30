«Анжи» лишился ФНЛ вслед за РПЛ

Махачкалинский «Анжи» не прошел процедуру лицензирования и не сможет заявиться для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Клуб отозвал апелляцию в Российский футбольный союз (РФС). Таким образом, в «Анжи» отказались от повторного прохождения лицензирования. Генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов заявил, что «Анжи» может заявиться для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Агарагимов также отметил, что перед клубом стоит задача рассчитаться с долгами по зарплате перед футболистами. По его словам, «Анжи» пока не планирует проходить процедуру банкротства.

По итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) «Анжи» занял предпоследнюю, 15-ю строчку и лишился места в элитном дивизионе. Клуб испытывает проблемы с финансированием с лета 2018 года.

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