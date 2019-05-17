Роберто Карлос поможет «Анжи»

Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос выразил готовность оказать финансовую поддержку махачкалинскому клубу. Слова бразильского футболиста приводит «Р-Спорт».

«Очень трудно видеть "Анжи" в этой ситуации после того, что было сделано. Сулейман Керимов вывел команду на очень высокий уровень. Если они попросят о поддержке, я буду рад ее оказать», — заявил Карлос.

10 мая Анжи уступил тульскому «Арсеналу» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги и досрочно покинул высший дивизион. За два тура до финиша чемпионата в активе находящегося на 15-м месте махачкалинского клуба 20 очков. Команда потеряла шансы догнать «Уфу», которая идет 14-й с 26 очками.

«Анжи» испытывает финансовые трудности с лета 2018-го. Президент клуба Осман Кадиев допустил, что команда может обанкротиться. В начале декабря махачкалинцы получили от РПЛ восемь миллионов рублей в качестве аванса.

Роберто Карлос защищал цвета «Анжи» с 2011-го по 2012 год. Бразильский защитник провел в составе махачкалинцев 28 матчей, отметившись четырьмя голами и четырьмя передачами.

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