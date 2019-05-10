«Анжи» досрочно вылетел из РПЛ

Махачкалинский «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Матч 28-го тура прошел в Махачкале и завершился со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Таким образом в активе «Анжи» за два тура до финиша осталось 20 очков. Команда потеряла шансы догнать «Уфу», которая идет 14-й с 26 баллами. 14-я строка дает право на участие в стыковых матчах с претендентами на повышение в классе из Футбольной национальной лиги.

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В прошлом сезоне «Анжи» также вылетел из РПЛ, однако остался в лиге из-за того, что лицензии был лишен пермский «Амкар». С 2010 года махачкалинцы провели вне элиты лишь один сезон.

Летом 2018-го стало известно о серьезных финансовых трудностях «Анжи». По словам президента клуба Османа Кадиева, команду может ждать банкротство. В начале декабря махачкалинцы получили от Российской премьер-лиги восемь миллионов рублей в качестве аванса. 30 апреля клубу отказалось помогать правительство Дагестана.

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