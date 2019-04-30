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Дагестан отказался спасать загибающийся «Анжи»

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Руководство Дагестана отказалось помогать махачкалинскому футбольному клубу «Анжи», испытывающему трудности с финансированием. Об этом в интервью Sport24 рассказал первый заместитель председателя правительства республики Анатолий Карибов.

Карибов заявил, что в регионе непростая финансовая ситуация и Дагестан не может выделить команде 650 миллионов рублей. Он отметил, что «Анжи» — коммерческий, частный клуб, а значит, оснований для предоставления ему государственного финансирования нет, тем более деньги под нужды команды не были заложены в бюджет республики.

По словам чиновника, 650 миллионов — огромные средства для Дагестана. «В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник. Есть проблемы с обеспечением населения питьевой водой и другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь», — добавил он.

«Анжи» с лета 2018-го испытывает финансовые трудности. По словам президента клуба Османа Кадиева, команду может ждать банкротство. В начале декабря махачкалинцы получили от Российской премьер-лиги восемь миллионов рублей в качестве аванса.

Главный тренер Магомед Адиев в конце марта подал в отставку, однако руководство ее не приняло. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России, набрав 20 очков в 26 турах. На 14-м месте расположилась «Уфа», в активе которой 25 очков.

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