Футболист «Анжи» рассказал о жизни без зарплаты

Нападающий махачкалинского «Анжи» Гамид Агаларов рассказал, как команда выживает без зарплаты. Его слова приводят «Известия».

18-летний футболист выразил мнение, что игроки должны выходить на поле при любых условиях. Он отметил, что если выступаешь сейчас, то в межсезонье будет проще трудоустроиться в другие клубы. «В первую очередь мы профессионалы. Деньги — это, конечно, важно, но данный вопрос не должен нас касаться», — добавил Агаларов.

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По словам форварда, футболисты «Анжи» не получают зарплату восемь месяцев. «Лично я живу с родителями. А многим игрокам, конечно, не хватает. У некоторых семьи и дети, которых нужно содержать», — сказал он.

«Анжи» с лета 2018-го испытывает финансовые трудности. Президент Осман Кадиев допустил, что команде грозит банкротство. В начале декабря махачкалинцы получили от Российской премьер-лиги восемь миллионов рублей в качестве аванса.

Главный тренер Магомед Адиев в конце марта подал в отставку, однако руководство ее не приняло. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России.

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