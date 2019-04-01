Обедневший «Анжи» запретил тренеру уходить

Руководство махачкалинского «Анжи» не приняло отставку главного тренера команды Магомеда Адиева. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов.

После матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», проигранного со счетом 0:5, Адиев заявил, что намерен подать в отставку. Агарагимов же сказал, что это заявление тренер сделал на эмоциях, а теперь руководство уговорило его остаться.

«Команде сейчас реально нелегко, много проблем, это даже не столько счет, сколько сама обстановка. Но мы выдержали паузу, нормально пообщались, будем стараться дальше», — подчеркнул гендиректор «Анжи».

Махачкалинский клуб с лета 2018-го испытывает финансовые трудности. Президент Осман Кадиев допустил, что «Анжи» грозит банкротство. В начале декабря махачкалинцы получили от РПЛ восемь миллионов рублей в качестве аванса.

В турнирной таблице РПЛ команда идет на 14-м месте. После матча 19-го тура против «Локомотива» (0:2) Адиев сравнил новичков команды с новобранцами на фронте во время Великой Отечественной войны.

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