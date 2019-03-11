Тренер «Анжи» сравнил молодых футболистов с новобранцами в Великой Отечественной

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сравнил дебютантов на футбольном поле с новобранцами на фронте во время Великой Отечественной войны. Его слова приводит «Матч ТВ».

Адиев связал неуверенную игру «Анжи» в первом тайме матча с «Локомотивом» с большим количеством молодых игроков. Игру Шахбана Гайдарова, Никиты Андреева и Ивана Иванченко он оценил как «нормальную». Он также отметил, что начинающим футболистам «нужно время», которого тренерам не всегда хватает на работу с ними.

«В Великую Отечественную войну на фронт в 16 лет брали, так и нам приходится кидать молодых ребят в жаркое пекло», — заключил он.

Махачкалинский клуб проиграл «Локомотиву» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 0:2.

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