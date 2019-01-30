Бедствующий «Анжи» лишат родного газона

На стадионе махачкалинского «Анжи» начались работы по снятию газона. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, причина — неуплата долгов со стороны клуба. На стадионе предполагается строительство концертной площадки. Таким образом, футболисты лишатся возможности выступать в Махачкале. Среди возможных вариантов для проведения домашних матчей называются стадионы в Грозном и Краснодаре.

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7 декабря 2018-го стало известно, что Российская премьер-лига (РПЛ) пошла навстречу махачкалинцам. «Анжи» получил восемь миллионов рублей в качестве аванса — часть поступивших средств являлись выплатой за телевизионные права.

О финансовых проблемах клуба стало известно летом 2018-го. Президент клуба Осман Кадиев допустил, что «Анжи» грозит банкротство.

После 17 матчей РПЛ «Анжи» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Чемпионат России для «Анжи» возобновится 3 марта матчем против «Оренбурга» в гостях.

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