Из обедневшего «Анжи» сбежал первый футболист

Защитник махачкалинского «Анжи» Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе. Об этом сообщил директор клуба Олег Флегонтов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Белоруков стал первым футболистом, решившим покинуть клуб. По словам Флегонтова, «Анжи» пытается найти источники финансирования, но пока «конкретики нет». Также он отметил, что информация о будущем команды появится в течение месяца.

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35-летний Белоруков присоединился к «Анжи» в июле 2018 года. Он покинул обанкротившийся пермский «Амкар». С того момента в составе махачкалинцев он появлялся на поле восемь раз.

7 декабря «Анжи» получил от Российской премьер-лиги (РПЛ) восемь миллионов рублей. Как заявил президент клуба Осман Кадиев, эта выплата является авансом, а не помощью.

В конце ноября тренер «Анжи» Магомед Адиев допустил, что из-за финансовых проблем во втором круге первенства команде придется играть молодежным составом. О трудностях махачкалинцев стало известно летом 2018-го.

По итогам 16 туров «Анжи» расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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