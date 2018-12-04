В РПЛ задумались о помощи «Анжи» кредитом

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал тяжелое финансовое положение махачкалинского «Анжи». Его слова передает Sport24.

«Если будет критическая ситуация, то мы за счет их заработка от Лиги попробуем дать в кредит. На эти деньги будет возможность закрыть пару-тройку месяцев», — заявил Прядкин. Он подчеркнул, что речь идет лишь о небольшой сумме.

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В конце ноября тренер «Анжи» Магомед Адиев допустил, что из-за финансовых проблем во втором круге первенства команде придется играть молодежным составом. Перед матчем 16-го тура РПЛ с «Уфой» у махачкалинцев возникли проблемы с доступом к стадиону. Футболисты «Анжи» из-за этого были вынуждены пропустить тренировочный день.

О финансовых трудностях махачкалинцев стало известно летом 2018-го. Президент клуба Осман Кадиев заговорил о возможном банкротстве.

По итогам 16 туров «Анжи» расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету махачкалинцев всего четыре победы в чемпионате.

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