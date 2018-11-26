«Анжи» не пустили на «Анжи-Арену»

Футболистам дагестанского «Анжи» запретили тренироваться на «Анжи-Арене» перед матчем 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за долгов по стадиону. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, стадион не был оплачен еще перед встречей с казанским «Рубином». В понедельник, 26 ноября, игрокам отказали в выходе на поле.

Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин в интервью «Спорт-Экспрессу» не подтвердил эту информацию. «Просто у нас сегодня была запланирована тренировка, но объявили, что выходной. Вот и все», — заявил голкипер.

О финансовых проблемах «Анжи» стало известно летом этого года. В августе президент клуба Осман Кадиев допустил возможность банкротства команды. «Анжи» испытывает проблемы с оплатой перелетов. По словам главного тренера команды Магомеда Адиева, у футболистов нет денег даже на карманные расходы.

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