Футболистов «Анжи» лишили денег на карманные расходы

Тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал финансовое положение клуба после поражения тульскому Арсеналу (0:2) в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). ОБ этом сообщает «Тульский Футбол».

«У ребят даже билеты не куплены, даже на карманные расходы ничего не получили, что уж говорить про зарплаты. В профессиональной команде это ненормально, тем более в премьер-лиге», — заявил Адиев.

5 октября игроки махачкалинского клуба написали письмо на имя генерального директора клуба Олега Флегонтова. В нем они потребовали до 18 октября выплатить как минимум две зарплаты.

О проблемах «Анжи» стало известно летом. В августе президент клуба Осман Кадиев допустил возможность банкротства клуба. Команда испытывает проблемы с оплатой перелетов.

После поражения от «Арсенала» махачкалинцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Адиева потерпела в этом сезоне уже девять поражений.

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