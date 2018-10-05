В «Анжи» начался бунт

Игроки махачкалинского «Анжи» перестанут выходить на тренировки с 19 октября, если руководство клуба не погасит задолженности по зарплате. Об этом сообщает Sport24.

Футболисты написали письмо на имя генерального директора клуба Олега Флегонтова. В нем они потребовали до 18 октября выплатить как минимум две зарплаты, иначе они прекратят выполнять свои трудовые обязанности. Подпись поставили 23 игрока.

«Анжи» не платит зарплату футболистам в течение четырех месяцев. Общая задолженность клуба с учетом зарплат составляет около 300 миллионов рублей.

О финансовых проблемах махачкалинцев стало известно летом. В августе президент Осман Кадиев сообщил, что «Анжи» имеет долги на 248 миллионов рублей. Из-за финансовых трудностей команда испытывает проблемы с оплатой перелетов. Не исключено, что «Анжи» снимется с участия в Российской премьер-лиге. В турнирной таблице команда занимает 12 место.

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