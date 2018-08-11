У «Анжи» насчитали долги на сотни миллионов рублей

Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев заявил, что долги клуба выросли. Слова функционера приводит портал «Это Кавказ».

«Долги выросли до 248 миллионов рублей и растут каждый день. При этом мы должны ежедневно обеспечивать жизнедеятельность команды. В клубе, включая академию, работают 96 человек. Им необходимо платить зарплату, а также за них надо платить налоги. Постоянно требуется обеспечивать проезд, питание, экипировку и медицину. На это уходит 44 миллиона рублей в месяц», — заявил Кадиев.

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О финансовых проблемах «Анжи» стало известно в конце июля. Тогда генеральный директор клуба Олег Флегонтов заявил, что из-за сложившейся ситуации невозможно вести какую-либо операционную деятельность. В итоге команда с трудом нашла деньги на перелет в Уфу, на матч второго тура Российской премьер-лиги.

В прошлом сезоне «Анжи» вылетел из российской премьер-лиги, уступив красноярскому «Енисею» в стыковых матчах. Однако клуб остался в РПЛ из-за лишения лицензии «Амкара». Кроме пермской команды из-за финансовых проблем существование прекратил «Тосно», выигравший Кубок России.

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