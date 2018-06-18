Россия лишилась еще одного футбольного клуба во время чемпионата мира

Пермский «Амкар», выступавший в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), прекратил свое существование. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на владельца пермского клуба Геннадия Шилова.

Клуб не примет участия в розыгрыше чемпионата России в следующем сезоне, так как не смог предоставить финансовых гарантий.

«Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?» — сказал Шилов в ответ на вопрос, будет ли «Амкар» подавать документы на участие в розыгрыше Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион чемпионата страны).

По итогам минувшего сезона пермский клуб занял 13-е место в таблице РФПЛ и сохранил место в высшем дивизионе на следующий сезон, победив «Тамбов» в стыковых матчах. В начале мая «Амкару» было отказано в выдаче лицензии. Руководство подало заявление в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС), и клуб получил лицензию, но при условии, что до 8 июня он предоставит финансовые гарантии на следующий сезон. 9 июня палата по разрешению споров РФС наложила на «Амкар» запрет на регистрацию новых игроков в связи с долгами по зарплате.

9 июня сообщалось, что из-за финансовых проблем существование прекратил «Тосно», в прошедшем сезоне выигравший Кубок России.

В настоящий момент в России проходит чемпионат мира по футболу. Он начался 14 июня и завершится 15 июля.

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