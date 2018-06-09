Выигравший Кубок России «Тосно» прекратил существование

Футбольный клуб «Тосно», в прошедшем сезоне завоевавший Кубок России, официально прекратил существование. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец клуба Максим Левченко.

«Короткая, хотя и очень яркая история подходит к печальному, но логичному концу. Мы добросовестно выполняли все взятые обязательства до окончания осенней части чемпионата РФПЛ, но дальнейшее содержание команды оказалось нам не по карману. Никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много», — написал Левченко.

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Бизнесмен добавил, что руководство «Тосно» не снимает с себя ответственности за выплаты футболистам и работникам клуба: «Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид». Он также поблагодарил болельщиков и игроков за пережитые в прошедшем сезоне эмоции.

Информация о проблемах ленинградского клуба с финансированием появилась в начале мая, когда «Тосно» не смог получить лицензию на участие в еврокубках. Сообщалось, что руководство намерено провести акционирование клуба.

В 2018 году клуб стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард», но покинул РФПЛ, заняв 15-е место по итогам сезона. В конце мая Российский футбольный союз отказал «Тосно» в лицензии на участие в первенстве Футбольной национальной лиги.

27 июля состоится матч за Суперкубок России, где вместо «Тосно» с чемпионом страны «Локомотивом» сыграет серебряный призер РФПЛ — московский ЦСКА.

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