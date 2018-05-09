«Тосно» выиграл Кубок России и получил путевку в Лигу Европы

«Тосно» обыграл курский «Авангард» в финале Кубка России и стал обладателем трофея. Об этом в среду, 9 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Волгограде и завершилась победой клуба из Ленинградской области со счетом 2:1. На 11-й минуте «Тосно» вышел вперед усилиями Алексея Скворцова. Пять минут спустя Игорь Киреев восстановил равенство. Решающий мяч за десять минут до финального свистка забил Резван Мирзов.

«Тосно» впервые в истории выиграл Кубок России. В следующем сезоне клуб должен выступить в Лиге Европы.

За тур до окончания нынешнего сезона Российской футбольной премьер-лиги «Тосно» с 24 очками занимает предпоследнее,15-е место в таблице. «Авангард» выступает в Футбольной национальной лиге и после 37 туров занимает 11-ю строчку в таблице.

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