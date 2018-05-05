Боярский изменил «Зениту»

Актер и певец Михаил Боярский, долгое время являвшийся болельщиком петербуржского «Зенита», поддержал клуб «Тосно» в матче против «Динамо» и даже надел шарф команды из Ленинградской области. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте Drafts2.0.

В трансляцию матча, проходившего на стадионе «Петровский», попали кадры с Боярским в бело-зеленом шарфе «Тосно». Ранее актер объявил, что лучше будет болеть за «Тосно» после того, как «Зенит» сыграл с ЦСКА вничью 29 апреля.

«Тосно» уступил москвичам со счетом 1:2. Счет на 56-й минуте открыл защитник бело-голубых Тони Шуньич. Спустя 12 минут Резиуан Мирзов сравнял счет, а на 79-й минуте матча Кирилл Панченко принес победу «Динамо».

Боярский известен как ярый футбольный болельщик. Актер неоднократно высказывался о проблемах питерского клуба, а в апреле 2017 года заявил, что готов бросить все, чтобы стать диктором на домашнем стадионе «Зенита».

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