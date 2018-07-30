Очередной российский футбольный клуб оказался на грани исчезновения

Генеральный директор махачкалинского клуба «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что задолженность команды составляет 250 миллионов рублей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Задолженность "Анжи" перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами составляет 250 миллионов рублей, она образовалась за первые семь месяцев 2018 года. Такая сумма – чрезвычайное происшествие, но мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации», — заявил Флегонтов.
По словам гендиректора «Анжи», сейчас клуб лишен возможности вести какую бы то ни было оперативную деятельность. «Даже автотранспорт не на что заправить. Поэтому загадывать наперед и делать какие-то прогнозы очень сложно. На мой взгляд, точку невозврата мы еще не прошли, но до нее остался буквально один шаг», — отметил он.
В прошлом сезоне «Анжи» вылетел из российской премьер-лиги, уступив красноярскому «Енисею» в стыковых матчах. Однако клуб остался в РПЛ из-за лишения лицензии «Амкара». Кроме пермской команды из-за финансовых проблем существование прекратил «Тосно», выигравший Кубок России.