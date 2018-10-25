Обедневший «Анжи» оштрафовали из-за Кокориных

Махачкалинский «Анжи» оштрафован по итогам матча с ЦСКА в общей сложности на 125 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Болельщики клуба вывесили несогласованный баннер, посвященный братьям Александру и Кириллу Кокориным. На нем они написали «Кокорины, все будет хорошо». За это КДК оштрафовал «Анжи» на 25 тысяч рублей. Еще 100 тысяч клуб заплатит за шесть желтых карточек, которые игроки получили в матче с ЦСКА (0:2).

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При этом «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности. 5 октября футболисты написали письмо на имя генерального директора клуба Олега Флегонтова. В нем они потребовали до 18 октября выплатить как минимум две зарплаты. «Анжи» не выдает игрокам жалование в течение четырех месяцев. Требования футболистов до сих пор не выполнены.

О проблемах «Анжи» стало известно летом. Президент клуба Осман Кадиев в августе допустил возможность банкротства клуба. Команда испытывает проблемы с оплатой перелетов. Не исключено, что «Анжи» снимется с участия в Российской премьер-лиге.

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