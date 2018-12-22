Долги «Анжи» вынудили футболиста продать квартиру

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Константин Савичев рассказал о проблемах команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«В "Анжи" наконец-то появились деньги? Ну как деньги, это громко сказано. Даже за один месяц долги не закрыли. Ужас какой-то, обещали одну сумму, а получилось вот так. Посмеялись и махнули рукой — уже привыкли к такому. Хотелось скорее уже доиграть последний тур и уехать», — заявил хавбек.

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По словам Савичева, он живет на отложенные накопления. Также он был вынужден продать квартиру в Брянске, которую хранил «на черный день». Футболист отметил, что так поступают и другие игроки команды.

7 декабря «Анжи» получил от Российской премьер-лиги (РПЛ) восемь миллионов рублей. Глава дагестанского клуба Осман Кадиев заявил, что эта выплата является авансом, а не помощью.

О проблемах «Анжи» стало известно летом. В августе президент клуба Осман Кадиев допустил возможность банкротства клуба.

По итогам 17 туров «Анжи» расположился на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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