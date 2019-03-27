Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы

Английские футбольные клубы следят за нападающим московского ЦСКА и сборной России Федором Чаловым. Об этом «Чемпионат.com» сообщил агент Шандор Варга, работающий в Base Soccer Agency.

Варга рассказал, что Чалов стал клиентом агентства и компания уже получила запросы от представителей английских команд. Тем не менее задачи продать форварда перед Base Soccer Agency не стоит: по словам Варги, Чалову не стоит спешить, потому что он находится в «надежных руках».

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По словам агента, английские клубы следят за игрой российского нападающего в течение полугода. «Талант у пацана большой», — резюмировал Варга.

Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019. В 20 матчах турнира он забил 10 мячей. В основном составе армейцев воспитанник клуба закрепился в прошлом году.

1 января Чалов и его партнер по ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов попали в список самых перспективных игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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