Два российских футболиста попали в список самых перспективных по версии УЕФА

Российские футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Ильзат Ахметов попали в список самых перспективных игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Рейтинг составляли журналисты УЕФА, которым было предложено назвать игроков, способных стать звездами европейского футбола уже в ближайшее время.

Ахметов перешел в ЦСКА из казанского «Рубина» летом 2018 года. С тех пор он выступает в основном составе армейцев, в нынешнем сезоне хавбек дебютировал в Лиге чемпионов. Кроме того, 21-летний полузащитник был признан лучшим молодым футболистом года в чемпионате России.

Чалов, являющийся воспитанником красно-синих, закрепился в основе клуба только в нынешнем сезоне. По итогам первого круга Российской премьер-лиги он является лучшим бомбардиром турнира, записал на свой счет 9 голов в 17 матчах.

Оба вызывались в основную сборную России. Ахметов не смог прибыть в расположение команды из-за травмы.

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