Возвращение Головина в Россию сочли «полной чушью»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не перейдет в санкт-петербургский «Зенит» во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник.

По информации агентства, игрок останется в Европе. Сообщения о грядущих переговоров с «Зенитом» источник назвал «полной чушью». «Он должен стать одним из лидеров "Монако"», — говорится в публикации «Р-Спорт». Об интересе «Зенита» к Головину сообщало издание «Спорт день за днем».

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Французское издание Le 10 Sport включило трансфер Головина в десятку худших сделок национального чемпионата. Журналисты написали, что футболист не оправдал ожиданий команды, и признали его переход провальным.

«Монако» находится на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Головин провел десять матчей в составе монегасков и сделал одну голевую передачу. Сейчас он дисквалифицирован из-за красной карточки, полученной 17 декабря. Игрок пропустит следующие четыре матча.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле. Футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Трансфер хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских футболистов.

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