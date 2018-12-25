Трансфер Головина признали одним из худших во Франции

Переход российского полузащитника Александра Головина из московского ЦСКА в «Монако» попал в топ-10 худших трансферов чемпионата Франции. Об этом сообщает Le 10 Sport.

В материале издания отмечается, что Головин не оправдал ожиданий команды, и его трансфер признан провальным. Кроме хавбека, в список были включены Насер Шадли («Монако»), Маджид Уоррис («Нант»), Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Яннис Салибюр («Сент-Этьен»), Мизьян Маолида («Ницца»), Гансо («Амьен») и Мэтт Миязга («Нант»).

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После 18 туров Лиги 1 «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место, набрав всего 13 очков. Головин провел десять матчей в составе монегасков и сделал одну голевую передачу. 17 декабря хавбек в матче против «Лиона» получил красную карточку и был дисквалифицирован на четыре встречи. Это удаление стало для него первым в карьере.

Головин перешел в «Монако» 27 июля. Футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Трансфер хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских игроков.

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