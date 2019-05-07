ЦСКА захотел продать бразильца из сборной России

Московский ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника сборной России Марио Фернандеса в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Руководство армейцев может пойти на такой шаг в том случае, если команде Виктора Гончаренко не удастся пробиться в групповой этап Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/2019. Возможная сделка оценивается в 30 миллионов евро. Отмечается, что сам игрок не настроен покидать московский клуб, однако готов на смену команды в том случае, если руководство примет такое решение.

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За три тура до завершения чемпионата красно-синие занимают четвертую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 45 очков. От второго места, дающего прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, ЦСКА отделяют четыре очка.

Контракт Фернандеса с ЦСКА истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 26 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РПЛ он провел 25 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Фернандес выступает в ЦСКА с 2012 года. В составе москвичей защитник по три раза становился чемпионом и вице-чемпионом России. В 2016-м бразилец оформил российское гражданство и получил право выступать за сборную страны. Он дебютировал за команду в октябре 2017-го. Защитник пропустил Кубок конфедераций-2017 из-за травмы, но принял участие в чемпионате мира-2018, где вместе со сборной добрался до четвертьфинала.

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