Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной России

Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о легионерах в сборной России по футболу. Его слова приводит kp.ru.

«Отношусь к натурализации отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», — заявил Погребняк.

Нападающий «Краснодара» Ари получил российский паспорт в июле 2018 года, а в ноябре был впервые вызван в состав национальной команды. Главного тренера Станислава Черчесова критиковали за то, что он отдает предпочтение натурализованному бразильцу, при этом не обращая внимания на 20-летнего форварда ЦСКА Федора Чалова, на тот момент являвшегося лучшим бомбардиром чемпионата страны.

До чемпионата мира российские паспорта получили сразу три иностранца: Константин Рауш, Роман Нойштедтер и Марио Фернандес. Черчесов наигрывал в составе сборной всех троих, но в мундиале принял участие только Фернандес.

Погребняк выступал за сборную России с 2006-го по 2012 год. В его активе восемь голов в 33 матчах за национальную команду.

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