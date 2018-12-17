Черчесов объяснил предпочтение бразильца лучшему бомбардиру страны

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего ЦСКА Федора Чалова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Черчесов объяснил, почему в матче со сборной Германии предпочел бразильского форварда «Краснодара» Ари и не дал шанс 20-летнему россиянину Чалову. «В тактическом плане бразилец больше подходил для матча с Германией, чем Федор, ведь он чаще цепляется за мяч», — отметил Черчесов.

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При этом он отдал должное Чалову. «В игре с "Реалом" (речь идет о встрече в Мадриде, где москвичи выиграли со счетом 3:0 — прим. «Ленты.ру») он забил, отдал голевой пас, но атаки через него, чаще всего, не развивались. Когда мяча у ЦСКА нет, через него сложно выходить в атаку. Но если заранее известно, что в штрафной мы будем не так часто, то и ему непросто проявить себя с лучшей стороны», — уточнил Черчесов.

В ноябре сборная России провела товарищеский матч с немцами. Тогда сборная Германии разгромила команду Черчесова со счетом 3:0. Чалов провел весь матч в запасе. Ари же был заменен на 55-й минуте — его место занял форвард «Зенита» Антон Заболотный.

Чалов не провел в составе сборной России ни одного матча. При этом форвард регулярно вызывался в молодежную команду страны. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Чалов забил девять голов и является лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов нападающий отметился двумя голами в шести играх группового этапа.

33-летний Ари получил приглашение в сборную в ноябре, накануне товарищеского матча с командой Германии и встречи в Лиге наций против шведской сборной. Вызов натурализованного бразильского форварда вызвал неоднозначную реакцию болельщиков и экспертов. Ари получил российский паспорт летом 2018-го. В местном чемпионате он выступает с 2010 года.

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