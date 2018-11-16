Сборная России разгромно проиграла Германии

Сборная России разгромно проиграла команде Германии в товарищеском футбольном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счетом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. Счет открыл полузащитник Лерой Сане (восьмая минута), преимущество хозяев укрепили защитник Никлас Зюле (25-я) и форвард Серж Гнабри (40-я).

Сборная России в третий раз в 2018 году проиграла со счетом 0:3. Ранее подопечные Станислава Черчесова потерпели поражения от Бразилии и Уругвая.

В следующий раз национальная команда сыграет со сборной Швеции в Лиге наций. Встреча пройдет 20 ноября и станет последней для россиян в 2018 году.

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