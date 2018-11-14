Футболист сборной России потроллил журналистку за ошибку

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Федор Чалов с юмором отреагировал на ошибку журналистки о вызове в национальную команду. Видео появилось в Twitter-аккаунте сборной.

Корреспондентка попросила футболиста рассказать о эмоциях его родственников и друзей после того, как Чалова впервые вызвали в сборную страну. Чалов поправил ее: «Вроде второй вызов-то». Увидев удивление на лице журналистки, форвард добавил: «Ну вот так вот».

Похожая ситуация возникла между хавбеком «Краснодара» Юрием Газинским и журналистом «Матч ТВ». После победы в матче чемпионата России над московским ЦСКА (2:1) журналист задал вопрос футболисту, думая, что игра завершилась вничью. После того, как Газинский переспросил: «Как ничейный результат? Вроде мы выиграли», журналист ответил: «Ну вот так вот».

Чалов был вызван в сборную России 5 ноября. До этого форварда включали в предварительную заявку команды на чемпионат мира-2018, однако в окончательный список игроков он не попал.

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