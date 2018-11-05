Лучший бомбардир РПЛ попал в состав сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал список игроков для подготовки к товарищескому матчу с Германией и встрече Лиги наций УЕФА со Швецией. Об этом сообщается на сайте РФС.

Вызов в сборную получили:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Всего в списке значатся 26 футболистов. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 12 ноября в Новогорске.

Чалов является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету восемь голов в 14 матчах турнира. Форвард был включен в предварительную заявку сборной России на чемпионат мира-2018, однако в окончательный список игроков не попал.

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