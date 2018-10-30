Российского нападающего захотели в Англии за бесценок

Один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) готов приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова. Об этом рассказал руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин, сообщает «Чемпионат.com».

«На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Название говорить не буду, чтобы не прерывать отношений в будущем. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ. Я уточнил у коллеги: "Что готовы платить?" Говорит: пять миллионов евро. Ответил им, что это не очень адекватное предложение — даже доносить до ЦСКА нет смысла», — заявил Зинин.

По его словам, англичане приняли к сведению информацию. Функционер считает, что ЦСКА — это клуб, который умеет продавать футболистов: «Будут продолжать следить — возможно, вернутся к этому вопросу зимой. С более реалистичным предложением».

Чалов — лучший бомбардир чемпионата России. На его счету восемь забитых мячей в 12 турах. В Лиге чемпионов в трех матчах он забил один гол.

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