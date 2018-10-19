Самому дорогому футбольному клубу мира пытались продать Смолова

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым, рассказал, что до чемпионата мира его клиентом интересовался ряд английских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед». Слова агента приводит «Спорт-Экспресс».

«Самое конкретное [предложение было] от "Вест Хэма". Был интерес со стороны "Уотфорда". Зимой три раза мы контактировали с МЮ, были у них в офисе. Но надо понимать — в тех клубах, куда действительно хотелось, Федор не являлся первой опцией. А чтобы туда попасть, должно было сойтись ряд обстоятельств. Либо отпасть первые опции по каким-то причинам, либо яркое выступление Смолова на ЧМ», — рассказал Муминов.

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Смолов начинал мундиаль игроком стартового состава, однако его вытеснил Артем Дзюба. В итоге форвард выходил на поле во всех матчах, однако не сумел отметиться результативными действиями. В матче 1/4 финала с Хорватией Смолов неудачно исполнил пенальти «паненкой» (особый стиль нанесения удара, когда игрок мягко перебрасывает мяч через вратаря), в результате сборная России проиграла.

После чемпионата мира Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив». Московский клуб — действующий чемпион России.

«Манчестер Юнайтед» — самый дорогой футбольный клуб мира. В текущем сезоне команда занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Уотфорд» идет 9-м, «Вест Хэм» — 15-м.

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