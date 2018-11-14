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России предрекли сборную из легионеров

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Сергей Юран

Бывший футболист сборной России и тренер Сергей Юран рассказал о своем отношении к вызову в национальную команду бразильца Ари. Его слова приводит Rusfootball.info.

«Конечно, мы не Швейцария, чтобы у нас было столько легионеров. Но раз уж мы пошли по такому пути, видимо, скоро у нас будет шестой, седьмой и десятый легионер», — отметил Юран.

При этом специалист не видит альтернатив в нападении и считает вызов Ари оправданным со спортивной точки зрения. «Я не думаю, что Станислав Черчесов хотел именно что массово приглашать иностранцев в сборную. Ну, а ему что делать, если нет футболистов хотя бы сравнимого с ними уровня? Складывается плачевная ситуация с нашими воспитанниками», — продолжил он.

12 ноября стало известно, что к сборной присоединился бразильский нападающий «Краснодара». Решение тренерского штаба национальной команды вызвало неоднозначную реакцию. В частности, бывший форвард россиян Роман Павлюченко отказался от просмотра игр с участием Ари.

Бразилец — пятый иностранец в сборной России. Также за команду заиграны немцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш, бразильцы Маринато Гильерме и Марио Фернандес.

Черчесов подчеркнул, что изначально бразильца не планировалось вызывать в команду: коррективы были внесены из-за травмы форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Также Черчесов отметил, что Ари получил российское гражданство по собственной инициативе.

15 ноября сборная России проведет контрольный матч против Германии. 20 ноября состоится матч Лиги наций со шведами.

Юран представлял сборную России с 1992 по 1999 год. На клубном уровне форвард известен по выступлениям за киевское «Динамо», московский «Спартак», лиссабонскую «Бенфику» и австрийский «Штурм».

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