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Черчесов объяснил вызов бразильца в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о причине вызова нападающего «Краснодара» Ари в национальную команду. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Изначально не планировали его вызывать, не хочется делать слишком много изменений сразу. Мы следили за ним, посмотрели бы на него в следующем году, но так как травму получил Артем Дзюба, то дали ему шанс. Ари здорово играл последние пару месяцев и свой шанс заслужил», — заявил Черчесов.

Тренер отметил, что Ари сам захотел получить российский паспорт. «Никто его делать этого не просил, он сам его сделал — в этом плане принципы у нас остаются. Когда человек чисто юридически может играть за команду, то, естественно, мы внимательно смотрим на любого игрока, где бы он ни играл», — добавил он.

12 ноября сборная России объявила о вызове в команду Ари. Бразильский футболист получил российский паспорт в июле 2018 года. До этого нападающий неоднократно заявлял о желании выступать в составе сборной России.

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