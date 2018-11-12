Бывший игрок сборной России зарекся смотреть матчи команды с участием бразильца

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал вызов в национальную команду бразильского форварда «Краснодара» Ари. Слова форварда приводит Sport24.

«Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я с его участием матчи сборной смотреть не буду», — заявил Павлюченко.

Ранее 12 ноября стало известно, что в сборную России вызван 32-летний бразилец. Ари, получивший гражданство летом 2018-го, уже заявлял о своем желании представлять Россию на международной арене.

В мае 2017-го Ари, будучи игроком «Локомотива», нанес несколько ударов по голове футболисту «Урала» Артему Фидлеру. Павлюченко, который на тот момент защищал цвета екатеринбургского клуба, жестко отреагировал на поведение бразильца, призвав выгнать последнего из России.

Павлюченко известен по выступлениям за такие клубы, как волгоградский «Ротор», московский «Спартак», английский «Тоттенхэм», краснодарская «Кубань», «Урал» и московский «Арарат». В составе сборной России нападающий провел 50 матчей и забил 21 гол, стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

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