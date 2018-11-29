Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением относительно натурализации бразильских игроков для национальной команды. Слова 37-летнего футболиста приводит Sport24.

«За сборную России должны играть российские футболисты. А когда там играют бразильцы, я не вижу в этом смысла», — подчеркнул он. При этом бывший полузащитник сборной подчеркнул, что допускает натурализацию футболистов, родившихся на территории России.

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12 ноября в сборную России был вызван бразильский нападающий «Краснодара» Ари. Он стал третьим представителем южноамериканской страны в национальной команде. До этого за сборную России были заиграны защитник ЦСКА Марио Фернандес и голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме.

Аршавин выступал за национальную команду с 2001 по 2012 год. В 2008 году он был частью команды, завоевавшей бронзовые медали чемпионата Европы. На клубном уровне Аршавин известен благодаря выступлениям за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». Последней командой в карьере россиянина стал казахстанский «Кайрат».

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